Kirchentag in Wittenberg Tausende Polizeibeamte im Einsatz

Die Polizei in Sachsen-Anhalt steht beim Kirchentag in Wittenberg vor einem Großeinsatz. Wie Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, werden am Himmelfahrtswochenende insgesamt 3.000 Polizeibeamte für die Sicherheit der Besucher sorgen. 1.800 Einsatzkräfte kommen demnach aus Sachsen-Anhalt, die restlichen Polizisten werden aus anderen Bundesländern anreisen.

Stahlknecht zufolge wird auch eine große Anzahl berittener Polizisten im Einsatz sein. Das gebe das große Gelände her, erklärte der Innenminister. Auch werde ein großes Feldlazarett aufgebaut. "Das ist eine logistische Meisterleistung", erklärte der Innenminister.

Auch Videoüberwachung geplant

Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht Bildrechte: dpa Der Sprecher der Polizeidirektion Ost in Dessau-Roßlau, Ralf Moritz, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, seit Monaten werde am Dienstplan für die Großveranstaltung gearbeitet. Neben der Sicherheit und Gefahrenabwehr gehört demnach insbesondere die Lenkung des Verkehrs zu den Aufgaben der Polizei. "Wir wollen, dass die Besucher sicher vor Ort ankommen", so Moritz.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird auch die Bundespolizei beim Kirchentag vertreten sein. Dafür wird vorübergehend eine eigene Wache eingerichtet. Ralf Moritz zufolge werden in Wittenberg außerdem 15 Videokameras angebracht. "Das ermöglicht uns, Störungen schon im Ansatz zu erkennen", sagte Moritz. Mit Blick auf die Besucherzahl beim Kirchentag sagte der Sprecher, man halte so oder so am Einsatzkonzept fest – auch für den Fall, dass weniger als die erwarteten 200.000 Besucher nach Wittenberg kommen werden. Zuletzt hatte es mehrfach Vermutungen gegeben, wonach die von den Veranstaltern genannte Besucherzahl unrealistisch sei. Moritz verwies darauf, dass die Besucherzahlen auch vom Wetter abhängig sei.

Zu den Kosten des Einsatzes lägen aktuell keine Zahlen vor, sagte Polizeisprecher Ralf Moritz.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | 21.05.2017 | Tagesreport | 17:00 Uhr