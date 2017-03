Sicherheitskonzept zum Kirchentag vorgestellt Wittenberg rechnet mit etwa 200.000 Besuchern

In Wittenberg hat der Verein "Reformationsjubiläum 2017" das Sicherheitskonzept für den evangelischen Kirchentag vom 24. bis 28. Mai vorgestellt. Am letzten Wochenende im Mai sollen Besucher des Kirchentages in Berlin und der "Kirchentage auf dem Weg" zu einem festlichen Abschluss in die Lutherstadt kommen.