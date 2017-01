Der Solarglas-Hersteller Vetro Solar in Sandersdorf-Brehna stellt die Produktion ein. Der Insolvenzverwalter sieht einer Mitteilung zufolge keine Möglichkeit mehr, einen Investor zu finden. Demnach wird der Geschäftsbetrieb im März eingestellt. Die knapp 25 Mitarbeiter erhielten am Montag ihre Kündigungen.

Die Pleite bringt nun auch die öffentliche Hand in Bedrängnis. Denn Vetro Solar steht bei der Stadt Sandersdorf-Brehna mit sieben Millionen Euro in der Kreide.

Der Landrat im Kreis Anhalt-Bitterfeld, Uwe Schulze (CDU), bezeichnete die Schließung von Vetro Solar als Schlag ins Kontor. Schulze sagte dem MDR, zwar komme die Schließung des Unternehmens in Sandersdorf-Brehna nicht überraschend. Die Enttäuschung sei aber groß. Die guten Zeiten in der Solarbranche seien vorbei.

Im sogenannten Solar Valley in Sachsen-Anhalt haben in den vergangenen Jahren mehrere Solarfirmen aufgegeben. Der Großteil der einst über 3.000 Arbeitsplätze fiel weg. Die Firmen CSG Solar, Sovello und Sontor verschwanden vom Markt. Das größte Solarunternehmen der Region, Q-Cells, ging erst in Insolvenz und wurde dann an den südkoreanischen Hanwha-Konzern verkauft. Der neue Eigentümer beendete 2015 die Produktion und konzentriert sich seitdem an dem Standort nur noch auf die Forschung.