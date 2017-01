Im Kampf gegen die Vogelgrippe (Geflügelpest) hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Freitagabend Köthen zum Sperrbezirk erklärt. Laut Allgemeinverfügung dürfen im Radius von drei Kilometern um den Fundort nun keine lebenden Vögel, Eier und Geflügelfleisch mehr transportiert werden. Der Landkreis kündigte Fahrzeug- und Personenkontrollen durch die Polizei an. Damit soll verhindert werden, dass Geflügel nach Köthen hinein oder aus dem Ort hinausgebracht wird.

Zuvor war am Donnerstag bei einem Trauerschwan im Köthener Tierpark der hochansteckende H5N8-Virus festgestellt worden. Als Sofortmaßnahme wurden am Freitag 133 Gänse, Enten, Schwäne und Weißstörche getötet. Der Tierpark bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Auch in Brumby im Salzlandkreis gab es einen schweren Fall von Vogelgrippe. Betroffen ist dort nach Angaben des Kreises ein Legehennenbetrieb mit mehr als 33.000 Tieren. Sie wurden vorsorglich getötet. Fünf Proben waren auf dem Hof nachgewiesen worden. Auch hier war ein Sperrbezirk eingerichtet worden. Tierärzte nehmen nach Auskunft einer Sprecherin des Landkreises weiter Geflügelbestände in dem Bereich unter die Lupe. Ergebnisse soll es frühestens Montag geben. In dem Gebiet gibt es den Angaben zufolge etwa 50 Geflügelhalter mit einem Bestand von insgesamt rund 730 Tieren.