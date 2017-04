Nach einem wohl fremdenfeindlichen Zwischenfall im Landkreis Wittenberg hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht zum Sonntag hat es in Gräfenhainichen erneut einen offenbar politisch motivierten Angriff gegeben. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung darüber berichtet.

Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, haben Unbekannte im Stadtzentrum eine Holzskulptur des Kirchendichters Paul Gerhardt mit einem Burka-ähnlichen Kleidungsstück verhüllt. Zudem legten die Täter der Figur eine blutverschmierte Axt in die Hände. In unmittelbarer Nähe entdeckten die Ermittler an einer Kirche außerdem Flugblätter und ein Plakat mit der Aufschrift "Islamisierung tötet".