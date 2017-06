Umstritten: Das "Judensau"-Relief an der Wittenberger Stadtkirche sorgt seit Monaten für Protest.

Umstritten: Das "Judensau"-Relief an der Wittenberger Stadtkirche sorgt seit Monaten für Protest. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Beschluss in Wittenberg Stadtrat: "Judensau"-Relief soll erhalten bleiben

Seit Monaten wird über das "Judensau"-Relief in Wittenberg diskutiert, jetzt hat der Stadtrat ein Machtwort gesprochen. Die Abgeordneten stimmten am Mittwoch in ihrer Sitzung für den Verbleib der Figur – weil sie sie als Mahnmal ansehen.