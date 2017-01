Anhalt-Bitterfeld Stahlbau Brehna errichtet neuen Standort in China

Die Firma Stahlbau Brehna im Landkreis Anhalt-Bitterfeld expandiert. Geschäftsführer Matthias Gabler sagte dem MDR, sein Unternehmen habe eine neue Produktionsstätte in China errichtet. Von dort sollten künftig auch internationale Aufträge abgewickelt werden.

Gabler erklärte, man müsse "mutig in die Welt gehen". "Das Wissen ist ja in Deutschland vorhanden. Wir bringen es nach China und bilden die Leute dort aus." In der Vergangenheit seien auch chinesische Arbeiter in Brehna ausgebildet worden, sagt Gabler. Er sieht den Produktionsstandort in China als "verlängerte Werkbank".

"Geht nicht, gibt's nicht"

Wenn die Wirtschaft in Deutschland kriseln sollte, könnten die Arbeitsplätze in Brehna dennoch gesichert werden – etwa für Planungsarbeiten, die schlussendlich in Asien umgesetzt würden. Denn was am neuen Standort in China zusammengebaut wird, wurde seinen Angaben zufolge von Konstrukteuren in Sachsen-Anhalt geplant.

Matthias Gabler ist Geschäftsführer der Firma Stahlbau Brehna. Er sieht den neuen Produktionsstandort in Asien als "verlängerte Werkbank". Bildrechte: MDR/Martin Krause Bei der alltäglichen Arbeit handeln Gabler und seine Kollegen demnach nach dem Motto "Geht nicht, gibt's nicht". Oft kämen Kunden mit ungewöhnlichen Wünschen auf das Unternehmen zu. "Aktuell arbeiten wir an zwei großen Konstruktionen für Zementwerke in Pakistan und der Elfenbeinküste", so Gabler. Dabei entstünden bis zu 50 Meter hohe Türme in Wüsten- oder Erdbebengebieten, in denen später verschiedene Anlagen gelagert werden sollen.

"Das müssen Sie statisch und konstruktiv erst einmal so vordenken, dass es dann auch umgesetzt wird. Und das muss auf den Millimeter genau passen", sagt Gabler.

6.000 Tonnen Stahl pro Jahr

Die Firma Stahlbau Brehna baut zum Beispiel Achterbahnen für Freizeitparks, große Gewächshäuser oder Lagerhallen für die Automobilindustrie. Rund 80 Mitarbeiter verarbeiten im Zwei-Schicht-Betrieb jährlich rund 6.000 Tonnen Stahl. Derzeit sucht Geschäftsführer Gabler weitere Mitarbeiter für den Standort in Brehna. Rund 80 Menschen arbeiten für die Firma Stahlbau Brehna. Geschäftsführer Matthias Gabler ist derzeit aber auf der Suche nach neuen Kollegen. Bildrechte: MDR/Martin Krause