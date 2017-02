Die SKW Stickstoffwerke Piesteritz wollen an ihrem Standort in Wittenberg ihre Kapazitäten ausbauen und insgesamt 75 Millionen Euro investieren. Die Gewinne des Unternehmens steigen und die Nachfrage nach den Produkten wachse, sagte Technikchef Matthias Mißling dem MDR.

Man verfolge mit dem Ausbau der 1974 errichteten Ammoniakanlage mehrere Ziele. "Zum einen die Kapazitätssteigerung um 250 Tonnen pro Tag und zum anderen die Reduzierung des Energieverbrauchs um circa acht Prozent", erklärt Mißling. 140.000 Kubikmeter Erdgas werden in den Werken pro Stunde verbrannt. Da sei jede Einsparung viel Geld wert.



Etwa der 70 Prozent des in Piesteritz produzierten Ammoniaks wird zu Harnstoff und zu Salpetersäure verarbeitet, 30 Prozent gehen in den Verkauf. "Wir versorgen die chemische Industrie in Deutschland und außerdem unsere Konzernschwestern in Tschechien und der Slowakei“, berichtet Mißling.



Die Stickstoffwerke Piesteritz sind Deutschlands größter Ammoniak-Produzent. Aktuell arbeiten in dem Werk 850 Menschen.