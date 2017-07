Wittenberg Ärger wegen der Gebühren für Stadtführer

In Wittenberg spitzt sich der Streit um Lizenzgebühren für Stadtführer zu. Die 80 meist freiberuflichen Fremdenführer müssen seit diesem Jahr zahlen, wenn sie mit ihren Gruppen das Lutherhaus besuchen wollen: 75 Euro macht das im Jahr.

Eingefordert wird das Geld von der Stiftung Luthergedenkstätten für den Besuch ihrer Häuser – darunter Luther- sowie Melanchtonhaus und das Augusteum. Bei vielen Stadtführern stößt die Gebühr aber auf Unverständnis – so auch bei Rudolf Kaufhold, der für die FDP im Stadtrat sitzt.

Über 35 Jahre lang war das Lutherhaus die Hauptwirkungsstätte von Martin Luther. Bildrechte: IMAGO

Die meisten Stadtführer haben die Gebühr trotzdem gezahlt. Als einer von wenigen lehnt Kaufhold das ab und zieht Konsequenzen. Er hat einen Protestbrief an Kulturminister Rainer Robra (CDU) geschrieben und will nun auch den Petitionsausschuss des Landtages einschalten.



Und: Kaufhold geht nicht mehr in die Museen hinein. Kaufhold sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich lobe und preise das Lutherhaus, wie schön es ist. Sage dann aber, ich selbst darf nicht rein – wegen dieser Lizenzgebühr."



Die Luthergedenkstätten verteidigen die Gebühr dagegen: Der Preis sei angemessen, weil man historische Gebäude und eine kostbare Ausstellung zur Verfügung stelle.