Fred Walkow erinnert sich, als sei es gestern gewesen – an den Zustand des Wassers rund um den Chemiepark Bitterfeld-Wolfen. "Es sah dunkelbraun bis schwarz aus, es stank, es gab Schaum und es verbreitete natürlich die Schadstoffe." Walkow hat bis 1990 als Chemiker in der Filmfabrik Wolfen gearbeitet hat.

Fred Walkow arbeitete als Chemiker in Wolfen. Ab 1990 leitete er das Kreisumweltamt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mitte der Woche besuchte Umweltministerin Claudia Dalbert (Bündnis 90/Die Grünen) die Region. Es war ein Arbeitsbesuch, um sich zum Stand der Altlastensanierung ins Bild zu setzen. Denn die ist ein wahres Großprojekt. Zwar seien marode Anlagen und Deponien verschwunden oder saniert, wie Claudia Dalbert feststellte. Doch die Sicherung und Sanierung des Grundwassers werde noch Jahrzehnte dauern.



Die Situation: Es geht insgesamt um rund 100 Millionen Kubikmeter kontaminiertes Wasser. Pumpen müssen das Grundwasser bis heute niedrig halten, in dem Experten Tausende chemische Verbindungen festgestellt haben. Oberstes Ziel ist zu verhindern, dass sich das verunreinigte Wasser weiter ausbreite. Gleichzeitig wird es gereinigt: erst abgepumpt, dann zur Vorbehandlung ins Klärwerk geschickt und am Ende in die Gemeinschaftskläranlage. 35 von 100 Millionen Kubikmeter Wasser konnten so bisher gereinigt werden. Die Kosten pro Jahr belaufen sich auf elf bis zwölf Millionen Euro.