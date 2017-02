Elke Kaduk war bei der Uraufführung in Dortmund dabei und ist begeistert: "Das war Gänsehaut pur", sagt die Kirchenmusikerin. Nun gibt sie ihre Begeisterung für das Werk weiter und leitet die Probe in der Dessauer Kreuzkirche. 20 Frauen und Männer sitzen vor ihr. Sie kommen aus Kirchenchören in Dessau, Köthen und Aken und sind allesamt gesangs- und notenerfahren.

Wer den großen Chor bei der Aufführung in Wittenberg verstärken will, kann sich ab sofort bei der Dessauer Kirchenmusikerin Elke Kaduk melden, die auch die Gospelchöre "Heaven Sings" und "Soul Teens" leitet. Auch die nächsten Probentermine in Dessau stehen fest: Am 11. Februar sowie am 4. März und 1. April sind Proben von 10 bis 12 Uhr in der Kreuzkirche in Dessau Süd geplant. Weitere Gesangsgruppen proben unter anderem in Jessen und in Wittenberg.