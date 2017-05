Live-Ticker vom Festgelände Die Festwiese erwacht

Hauptinhalt

Am Sonntag findet auf der Festwiese in Wittenberg der große Festgottesdienst im Zuge der Feierlichkeiten von 500 Jahren Reformation statt. Vom Sonnenaufgang bis zum Einbruch der Nacht versammeln sich tausende Menschen an der Elbe. MDR SACHSEN-ANHALT berichtet in einem Ticker von der Festwiese.