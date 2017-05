Live-Ticker vom Festgelände "Nacht der Lichter" in Wittenberg

Das große Festwochenende in der Lutherstadt Wittenberg hat begonnen. Das Areal an der Elbe öffnete für Besucher. Mit der "Nacht der Lichter" stand am Samstagabend der erste Höhepunkt an. Dabei wurde mit 12.000 Kerzen das Reformationsjubiläum gefeiert. MDR SACHSEN-ANHALT berichtet in einem Live-Ticker.