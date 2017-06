Dessau ist das ganze Jahr über Bauhausstadt, an diesem Freitagabend rückt aber der Sport in den Fokus. Denn im Paul-Greifzu-Stadion wird das "Anhalt Meeting" eröffnet. 150 Spitzen-Leichtathleten aus aller Welt haben ihr Kommen zugesagt. Wettkämpfe gibt es insgesamt in 12 Disziplinen.

Meeting-Direktor Ralph Hirsch konnte für die 16. Auflage in Dessau zahlreiche bekannte Namen verpflichten. So werden unter anderen Diskus-Olympiasieger Christoph Harting, Sprintstar Julian Reus und der Weltmeister von 2013 im Stabhochsprung, Raphael Holzdeppe, erwartet. Viele Athleten wollen den Abend nutzen, um die WM-Norm für London zu knacken. Spannend wird es im Sprint. Der Deutsche Rekordhalter Julian Reus wird sich in Dessau zum ersten Mal auf den 100 Metern zeigen. Er hat die Distanz bereits in 10,01 Sekunden geschafft.

"Das kleine ISTAF"

Diskuswerfer Christoph Harting war schon im vergangenen Jahr in Dessau dabei. Er nennt das Meeting "das kleine ISTAF". ISTAF, damit ist das jährliche Welklasse-Spektakel der Leichtathleten in Berlin gemeint. Harting sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass Dessau für ihn relativ früh in der Saison feststehe.

Knackt er die WM-Norm für London? Die liegt bei 65 Metern. Bildrechte: Anhalt Sport e. V. Ich komme gerne hierher. Es gibt eine schöne, familiäre Atmosphäre. Der Zuschauer ist nah dran und hat Spaß. Christoph Harting, Diskus-Olympiasieger

In den vergangenen Jahren kamen immer etwa 5.000 Zuschauer ins Dessauer Stadion. Direktor Hirsch hofft, dass es auch diesmal so viele werden.