Tödliche Schlägerei in Wittenberg

Bei einer tödlichen Schlägerei in Wittenberg ist am Freitag ein 30 Jahre alter Wittenberger ums Leben gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft haben Videos von Überwachungskameras und Zeugenaussagen ausgewertet. Demnach hatte der Deutsche eine Gruppe syrischer Asylbewerber attackiert. Die Staatsanwaltschaft geht nun davon aus, dass einer der Syrer in Notwehr gehandelt hat.