Nach dem tragischen Unfalltod von Diana Patricia, der jungen Helferin des Vereins Reformationsjubiläum 2017, ist in Wittenberg die Bestürzung groß. An der Unglücksstelle unweit des Krankenhauses liegen Blumen, Kerzen wurden angezündet. Viele der 300 "Volunteers", die bei der Weltausstellung helfen, können nicht begreifen, was geschehen ist. Das 25-jährige Unfallopfer aus Kolumbien war eine von ihnen.

Mehr als ein halbes Jahr hat sie in der Lutherstadt gelebt. Sie arbeitete in der Marketingabteilung des Vereins. Die Volunteers aus aller Welt haben eine Vielzahl von Veranstaltungen organisiert. Gemeinsam wurde gefeiert und die jungen Leute sorgten für die herzliche, ausgelassene Stimmung des Reformationssommers.

Margot Käßmann suchte nach tröstenden Worten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mitten in der fröhlichen Arbeit auf der Weltausstellung habe der Tod brutal in das Leben hinein gegriffen, sagte die Luther-Botschafterin Margot Käßmann bei der Trauerfeier am Mittwoch in Wittenberg und versuchte tröstende Worte zu finden "Wir Christen sind uns sicher, dass der Tod nicht das letzte Wort habe.“



Notfallseelsorger sind vor Ort, um mit den verzweifelten Helfern zu sprechen. Es ist schwierig, solch ein tragisches Unglück zu verarbeiten, sagte Christoph Vetter vom Verein 2017. Auch Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör ist erschüttert. "Es ist der Tiefpunkt des Sommers." In solchen Augenblicken gibt es keine tröstenden Worte, so der Rathauschef weiter. Es werde für alle Beteiligten schwer, zur Normalität überzugehen.