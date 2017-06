Es ist nicht das erste Mal, dass die Mitarbeiter des Unilever-Margarinewerks in Pratau um ihre Arbeitsplätze zittern müssen. Bereits seit vier Jahren gibt es immer wieder Gerüchte, dass der Standort aufgrund rückläufiger Absatzzahlen geschlossen werden könnte. Nun scheint das Horroszenario für die Mitarbeiter Realität zu werden.

Der niederländisch-britische Lebensmittelkonzern strukturiert derzeit sein Geschäft kräftig um. Im Zuge dessen will sich Unilever auch von seiner Margarine-Herstellung trennen. Im Gespräch sei deshalb ein Verkauf des Pratauer Werks an den US-amerikanischen Lebensmittelriesen Heinz Kraft.

Margarinewerk mit Tradition

Den Mitarbeitern in Pratau bereitet dieses Vorhaben Bauchschmerzen. Denn weder sie, noch die Betriebsräte oder die Gewerkschafter können Einfluss auf den anstehenden Verkauf nehmen. Sie appelieren deshalb an das Verantwortungsbewusstsein der Konzernführung. Der Vorsitzende des Europa-Betriebsrates bei Unilever, Hermann Soggeberg, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, zentrale Forderung sei, dass Unilever das Geschäft in Pratau an einen nachhaltig interessierten Investor abgebe. Dieser müsste alle Beschäftigten übernehmen und den Betrieb weiter fortführen wollen.

Jörg Most, Regional-Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, ergänzte: "Wir hoffen ja, dass sie es nicht an eine Heuschrecke verkaufen, so wie es überall passiert, und die auf den Gedanken kommen, die Werke vielleicht zu filetieren und Betriebsstätten zu schließen, Menschen zu entlassen und die Aktionäre zu bedienen."