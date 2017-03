Im Prozess gegen den selbsternannten "König von Deutschland", Peter Fitzek, ist am Mittwoch das Urteil gefallen. Er muss drei Jahre und acht Monate in Haft. Der Wittenberger musste sich seit Oktober vor dem Landgericht Halle verantworten. Ihm wurde schwere Untreue in 42 Fällen vorgeworfen. Bereits seit Juni 2016 saß Fitzek in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer am Dienstag vier Jahre Haft für Fitzek gefordert. Seine Verteidiger wollte einen Freispruch. Ob eine der beiden Seiten Revison oder Einspruch einlegt, ist noch nicht klar.