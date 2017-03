Missbrauch an Schülerin Bewährungsstrafe für 48-jährigen Lehrer

Ein Lehrer des Gymnasiums in Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg ist wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in zwei Fällen zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden. Das sagte ein Sprecher des Gerichts am Dienstag MDR SACHSEN-ANHALT. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der 48-Jährige hatte demnach Sex mit einer 17-jährigen Schülerin. Einvernehmlich, wie es vom Gericht hieß.