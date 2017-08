Verbrechen in Dessau Frau soll von vier Männern vergewaltigt worden sein

In Dessau soll eine 56 Jahre alte Frau vergewaltigt worden sein. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Behörden suchen nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten.

Laut Polizei ist die Frau am späten Dienstagabend in Dessau-Roßlau am Schloßplatz in der Nähe einer früheren Schule missbraucht worden. Die Frau sammelte dort Flaschen, als eine Gruppe von vier Männern auf sie zu kam und ihr sagte, auf dem Schulgelände sei noch mehr Leergut zu finden. Auf dem Gelände der Schule sollen sie sich an der Frau vergangen haben.