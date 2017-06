33. Prozesstag Mordfall Dessau: Mutter des Angeklagten sagt nicht aus

Im Prozess um die brutale Vergewaltigung und Mord an der chinesischen Studentin Yangjie Li in Dessau muss die Mutter des Angeklagten nicht als Zeugin aussagen. Das hat das Dessauer Landgericht entschieden. Martin Krause hat den 33. Verhandlungstag am Dienstag verfolgt.

von Martin Krause, MDR SACHSEN-ANHALT