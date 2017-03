Dessau-Roßlau Zwei Kinder bei Hausbrand verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in Dessau-Roßlau hat es gebrannt. Nach Angaben der Polizei wurden vier Menschen verletzt, darunter zwei Kinder. Eine Hausbewohnerin konnte am Montag die Flammen im Erdgeschoss des Gebäudes selbst löschen. Weil es aber stark qualmte, wurden vier Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Bei den Kindern handelt es sich um zwei Mädchen im Alter von drei und 15 Jahren.