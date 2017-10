Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff will Viktor Orbán bei seinem Besuch in Wittenberg begleiten. Bildrechte: MDR/dpa

Ein geplanter Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán in Sachsen-Anhalt sorgt für politische Diskussionen. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT will sich Orbán am 6. November privat die Ausstellung "Luther! 95 Schätze – 95 Menschen" in Wittenberg anschauen. In der Ausstellung wird unter anderem Luthers Testament gezeigt – eine Leihgabe aus Ungarn.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT vor, den ungarischen Politiker bei dem Rundgang zu begleiten. Stefan Gebhardt, parlamentarischer Geschäftsführer der Linken, hält so ein Treffen für nicht hinnehmbar. Orbáns Äußerungen zu einer migrantenfreien Zone in Mitteleuropa und einer "jüdischen Weltverschwörung" müssten widersprochen werden. Dies habe der Ministerpräsident bisher nicht getan. Es sei daher unglaubwürdig, so Gebhardt, wenn er sich im Landtag von AfD-Positionen distanziere, privat aber mit Orbán ein freundschaftliches Verhältnis pflege.

Susan Sziborra-Seidlitz, Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir wissen alle, wer Herr Orbán ist. Er ist durch rechtspopulistische Äußerungen aufgefallen und benutzt jetzt auch antisemitische Begriffe. Man sollte sich genau überlegen, ob man ihm in Sachsen-Anhalt ein internationales Parkett bietet. Die Entscheidung liegt allein bei Ministerpräsident Haseloff. Wir als Grüne hätten das deutlich anders entschieden."

CDU will nicht diskutieren

Sven Schulze, Generalsekretär der CDU in Sachsen-Anhalt, findet an dem Besuch Orbáns nichts problematisch. "Der Ministerpräsident hat Herrn Orbán ja bereits in Ungarn besucht. Und es ist für uns als CDU immer schön, wenn ein Staatschef eines osteuropäischen Landes unser schönes Sachsen-Anhalt besucht." In seiner Partei werde es darüber keine Diskussionen geben.

Der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion, André Poggenburg, begrüßte den Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten. Das sei ein politisches Zeichen, dass man im Dialog stehe. "Gerade in Ostdeutschland sollten wir dankbar sein, weil die Ungarn damals den Eisernen Vorhang geöffnet haben. Als Vorsitzender der AfD kann ich mir nur wünschen, dass die Gespräche bei Herrn Haseloff fruchten und dass er sich etwas von Herrn Orbáns Haltung annimmt." Es sollten Gemeinsamkeiten gefunden werden, statt die Unterschiede zu betonen.

Aus der Staatskanzlei hieß es, man sei über Orbáns Besuch informiert, er habe aber keinen offiziellen Charakter.

Friedrich Schorlemmer: "Dieser Besuch spricht für sich"

In der Lutherstadt Wittenberg gab es geteilte Reaktionen. Christian Beuchel, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Wittenberg, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Es gibt bestimmt einige in Wittenberg, die sich freuen, dass Orbán kommt. Gerade was seine Haltung zu Migranten angeht. Das kann die Spaltung der Stadtgesellschaft in dieser Frage verstärken." Andererseits sei Orbán ein demokratisch gewählter Staatschef. Trotz seiner extremen Meinungen vertrete er das ungarische Volk.

Friedrich Schorlemmer sieht Orbáns Besuch kritisch. Bildrechte: dpa Der Theologe, Bürgerrechtler und Ehrenbürger von Wittenberg, Friedrich Schorlemmer, sagte: "Dieser Besuch spricht für sich. Ich frage mich, welche Absichten und Ziele dahinterstecken."



Der Studienleiter der evangelischen Akademie in Wittenberg, Alf Christophersen, betonte, dass er prinzipiell dafür sei, das Gespräch zu suchen. "Den politischen Besuch und das Reformationsjubiläum würde ich auseinanderhalten. Der Zeitpunkt ist sicherlich unglücklich. Wir sollten gelassen auf den Orbán-Aufenthalt reagieren." Eine Stadt wie Wittenberg müsse das aushalten können.

