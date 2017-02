Hunderte Waffen beschlagnahmt SEK-Einsatz in Dessau

In Dessau ist am Mittwoch ein Waffenlager beschlagnahmt und ein 52-jähriger Mann aus Paderborn von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen worden. Der Sprecher des Landeskriminalamtes, Andreas von Koß, bestätigte dem MDR, dass zwei Häuser durchsucht wurden, eines davon im Norden der Stadt. Dabei entdeckten die Beamten 700 bis 800 funktionsfähige Kurz- und Langwaffen auf einem Dachboden. Von Koß sagte, ein solcher Fund sei ihm in den vergangenen 25 Jahren in Sachsen-Anhalt nicht begegnet.