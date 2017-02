25. Kurt-Weill-Fest Wenn Weill Luther & Mendelssohn trifft

In Dessau wird am Freitag das Kurt-Weill-Fest eröffnet. Das Jubiläum steht unter dem Motto "Luther, Weill & Mendelssohn". Bis zum 12. März werden nach Angaben der Veranstalter wichtige Impulse beleuchtet, "die von Luthers reformiertem Christentum und der Aufklärung des 18. Jahrhunderts sowie der Klassischen Moderne ausgegangen sind und unsere heutige kulturelle Identität geprägt haben". Geplant seien 60 Veranstaltungen an 26 Spielstätten in Dessau-Roßlau, Halle, Magdeburg, Wittenberg und Wörlitz.