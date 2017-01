Hinter vorgehaltener Hand werden aus Kreisen der Weill-Gesellschaft aber durchaus auch andere Motive für den Fortgang des Intendanten genannt. Dem Vernehmen nach soll es einen Streit zwischen der Weill-Gesellschaft und dem Intendanten gegeben haben. Dabei soll es um den Umgang miteinander und angeblich zu hohe Forderungen von Kaufmann an die finanzielle Ausstattung des Festes gegangen sein.

Die Kurt-Weill-Gesellschaft bedauere den Schritt sehr, da sich Kaufmann "mit großer Leidenschaft und großem persönlichen Einsatz" dafür engagiert habe, das Werk von Kurt Weill und anderen Persönlichkeiten und Zeitzeugen in lebendigen Programmen vorzustellen. Es sei Kaufmann gelungen, die reiche Kulturlandschaft und das inspirierende Erbe von Dessau einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

"Es ist schade, ja", so Weill-Präsident Markworth, "auf der anderen Seite: auf zu neuen Ufern." Für 2018 soll es eine Interimslösung aus drei verschiedenen Personen geben, die die künstlerische Leitung übernehmen. Namen nannte Markworth allerdings nicht. Er ließ aber durchblicken, dass das Anhaltische Theater Dessau eine besondere Rolle spielen werde. Die Intendanz für 2019 und die Folgejahre wird den Angaben zufolge öffentlich ausgeschrieben. Mit Kaufmann werde die Weill-Gesellschaft "sicherlich freundschaftlich verbunden bleiben."

Das 25. Kurt-Weill-Fest läuft vom 24. Februar bis 12. März und steht unter dem Motto "Luther, Weill & Mendelssohn". Geplant sind 60 Veranstaltungen an 26 Spielstätten in Dessau, der Lutherstadt Wittenberg, Wörlitz, Halle und Magdeburg. Das Motto wagt laut Veranstalter einen Spannungsbogen, der 500 Jahre Kultur- und Weltgeschichte umreißt. Es soll den Blick darauf richten, dass zwar in den Kirchen die Botschaft zu einer Veränderung der Gesellschaft den Ausgang nahm, dass aber die Reformation keine ausschließlich kirchliche Bewegung war. Das Fest werde den Verbindungen zwischen Reformation, Aufklärung und Moderne nachgehen, hieß es.