Bei den Ermittlungen gegen vier junge Afrikaner, die in Dessau eine Frau vergewaltigt haben sollen, prüft die Polizei einen Zusammenhang mit einer weiteren Straftat. Das sagte die Sprecherin der Polizeidirektion Ost, Doreen Wendland, MDR SACHSEN-ANHALT. Demnach hatte es vor vier Wochen, einen Tag nach der Vergewaltigung der 56-Jährigen, in Dessau eine Raubstraftat gegeben.

Dabei sei eine 89-Jährige in ihrer Wohnung am Pollingpark angegriffen worden. Unbekannte hätten an der Tür geklingelt. Als die Rentnerin öffnete, sei sie von einem dunkelhäutigen Mann zu Boden gestoßen worden. Er soll sich auf die Frau gelegt und dem Opfer einen Gegenstand an den Hals gehalten haben. Bei den Tätern habe es sich um junge Afrikaner gehandelt, die aus Eritrea stammten, genau wie die 18- bis 21-Jährigen, die am Dienstagmorgen wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Vergewaltigung verhaftet worden seien.