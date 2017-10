Sportart Casting Weltmeister im "Trockenangeln"

Zugegeben: Etwas seltsam sieht es aus. Jens Nagel steht allein auf dem sattgrünen Sportplatz. In der Hand hält er eine lange Angelrute. Durch geschickte Bewegungen bringt er die fast unsichtbare Schnur zum Kreisen. "Ich schwinge das Gewicht um meine Körperachse und versuche dann so explosiv wie möglich zu beschleunigen", erklärt Nagel.

Die Schnur schneidet surrend durch die Luft. Und dann: Zack! Mit einem heftigen Ruck zieht Jens Nagel die Angel über seinen Kopf, das minimale Gewicht fliegt im hohen Bogen quer über das ganze Feld. "Mit einem ordentlichen Gewicht wäre das kein Problem, aber wir werfen nur mit 18 Gramm", erklärt der Castingsportler aus Wörbzig. "Wenn man sich das vorstellt, das ist ungefähr so leicht wie eine Scheibe Leberkäse. Wenn man damit 120 Meter weit wirft, bedarf das schon einer ausgefeilten Technik", sagt der 45-Jährige.

Und diese Technik hat Jens Nagel perfektioniert. Ob Weit- oder Zielwurf – der Wörbziger mit Brille und Dreitagebart gehört zu den erfolgreichsten Casting-Sportlern im ganzen Land: "Ich habe insgesamt 41 Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften geholt", erzählt er, als wäre das nichts Besonderes. Ist es für den zweifachen Familienvater auch nicht: "Für mich ist nicht wichtig, wie viele Titel ich habe. Für mich sind die Erlebnisse wichtig, die ich dabei habe und dass es mir großen Spaß macht." Viel Spaß hatte Nagel auch in diesem Sommer bei den Weltmeisterschaften in Spanien: "Das war fantastisch. Ich wusste schon vor meinem letzten Wurf, dass mir der Titel nicht mehr zu nehmen ist, ich konnte das richtig genießen. Alle sind dann auf mich zugestürmt und haben gratuliert. Da strahlt man wie ein Honigkuchenpferd."

Mehr als 650.000 Castingsportler gibt es in Deutschland. Aus dem Team der Deutschen Casting-Nationalmannschaft ist Jens Nagel nicht mehr wegzudenken. Vor großen Wettkämpfen trainiert er bis zu vier Mal in der Woche.

Der Wörziger hat schon früh mit dem Sport begonnen: "Ich bin über das normale Angeln zu dem Sport gekommen." Als er acht oder neun Jahre alt war, habe ihn ein Freund gefragt, ob ich einmal zum Casting mitkommen wolle. "Wir haben angefangen, auf Ziele zu werfen und so hat sich das entwickelt."

Ans Aufhören verschwendet der erfolgreiche Wörbziger noch keinen Gedanken: "Das Gefühl zu siegen und auf dem obersten Treppchen zu stehen, ist fantastisch. Das will ich genießen, so lange es geht." Der Wörbziger freut sich schon auf die nächste Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Schweden.