Verbindungen zwischen den Architektur-Stilen sind ein Beispiel, an dem sich zeigt: Die Beziehungen zwischen Holland und Sachsen-Anhalt sind eng. Sie reichen vor allem historisch weit zurück. Seit der Zeit Karls des Großen bis zum Westfälischen Frieden 1648 gehörten die "Niederen Lande“ und das Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts im Wesentlichen zum Heiligen Römischen Reich. Durch Eheschließungen ergaben sich Verflechtungen zwischen dem Haus Oranien und den Grafen von Stolberg (16. Jahrhundert) sowie den Fürsten von Anhalt-Dessau (17. Jahrhundert).



Gräfin Juliana zu Stolberg heiratete 1531 in zweiter Ehe Graf Wilhelm von Nassau-Dillenburg und wurde zur Stammmutter der älteren und jüngeren Linie des Hauses Oranien, des heutigen niederländischen Königshauses. Bis heute fühlt sich das niederländische Königshaus den Wurzeln verbunden. So besuchte Königin Beatrix 2004, 2006 und 2012 Sachsen-Anhalt. Im Februar 2017 ist ein Besuch des Königs Willem Alexander geplant. Zusammen mit seiner Frau Königin Maxima wird er die Lutherstätten in Wittenberg besuchen.



Erst im vergangenen Jahr war Haseloff auf Werbetour in den Niederlanden. Damals standen die wirtschaftlichen Beziehungen im Fokus. Auch hier sind die Verflechtungen eng. 2015 exportierte Sachsen-Anhalt Waren im Wert von fast 912 Millionen Euro, darunter vor allem pharmazeutische Produkte, Kunststofferzeugnisse und Auto- und Maschinenteile (Zuliefererindustrie, Maschinen- und Anlagebau). Auf der Exportschlagerliste belegen die Niederlanden Platz Sieben. Umgekehrt lieferten die Niederländer Güter im Wert von rund einer Milliarde Euro nach Sachsen-Anhalt (Platz Vier beim Import). Dazu gehören Mineralölerzeugnisse und chemische Stoffe.



Auch sind die Niederländer ein wichtiger Investor in Sachsen-Anhalt. Nach Angaben der IMG ist Sachsen-Anhalt das ostdeutsche Bundesland mit dem höchsten Anteil niederländischer Direktinvestitionen. Rund 150 Unternehmen seien mehrheitlich in niederländischer Hand.