Die Polizei Wittenberg hat möglicherweise eine Reihe von Brandstiftungen in und um die Stadt aufklären können. Um 00.20 Uhr am Donnerstagmorgen wurde den Beamten ein kleines Feuer in einem Kiefernwäldchen am Lutherbrunnen Wittenberg gemeldet. Dort eingetroffen, bemerkten sie einen Mann, der flüchten wollte. Der 38-jährige Wittenberger konnte gefasst werden, wie die Polizei mitteilte. Er ist der Polizei bekannt.

Die Ermittlungen dauern noch an. Laut Polizei kommt der Mann nach aktuellem Stand der Ermittlungen als Verursacher einer Reihe von Brandstiftungen in und um Wittenberg in Frage. Der Tatverdächtige sei vorläufig festgenommen worden, sagte der Pressesprecher der Polizeidirektion Dessau, Maik Strömer, MDR SACHSEN-ANHALT. Die Polizei versuche nun, dem Mann die Straftaten nachzuweisen.

17 Feuer gelegt