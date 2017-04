Der Schwanenteich in Wittenberg: Eine Männergruppe stößt an und lacht gelassen bei Musik. Nichts unterscheidet sie auf den ersten Blick von den anderen Grüppchen, die sich hier am Rande der Wittenberger Altstadt abends treffen. Diese fünf Herren haben jedoch einen besonderen Grund zum Feiern. Sie begießen das Richtfest einer Holzkonstruktion, die es so eigentlich gar nicht geben kann.