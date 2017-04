Wittenberg Schlossplatz wird videoüberwacht

Im Polizeirevier Wittenberg können die Beamten nun ganz genau verfolgen, was einige hundert Meter weiter auf dem Schlossplatz passiert – bequem am Bildschirm. Denn auf dem Platz wurden am Dienstag Videokameras montiert, die rund um die Uhr filmen. Auch wenn es dämmert oder dunkel ist, können die Kameras Bilder aufzeichnen und übertragen. Die Bilder der Überwachungskameras werden drei Tage lang gespeichert und dann überschrieben, teilte die Polizei mit.