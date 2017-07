Heute ist es für viele ein Ort der Entspannung, während des Zweiten Weltkriegs herrschte hier allerdings großes Leid. Wurden bis 1944 auf der Fläche der heutigen Gartenanlage noch Flugzeugteile für den Krieg gebaut, lebten hier kurz vor Kriegsende Frauen in Gefangenschaft. Das hat eine Historikerin erforscht.



Ein Konzentrationslager wurde aufgebaut. Sieben Wohnbaracken, ein Krankenhaus, eine Küche und zwei Baracken für die Aufseherinnen. An Relikte aus dieser Zeit erinnert sich auch Ingrid Kunze, die schon ihre Kindheit in der Gartenanlage verbrachte. "Wir haben früher oft alte Knochen und Essensreste gefunden. Als Kind hat mich das schon sehr bewegt. Mittlerweile verdränge ich das, weil es ja schon so lange her ist."

Die bewegte Vergangenheit ist ein Vorteil für die Gartensparte. Denn die gesamte Anlage steht unter Denkmalschutz und darf nicht dem Erdboden gleich gemacht werden.

Besitzer längst weg – Gartenzwerge bleiben

Nicht nur die Blumen in der Gartenanlage sind bunt. Bildrechte: MDR/Felix Träder Auch Tilo Fleischer kennt in der Gartenanlage jeden Winkel. Seit 2002 ist er im Gartenvorstand und damit Chef über 127 Gärten. Sein Führungsstil: recht locker. Müssen in anderen Kolonien Hecken auf Maximalhöhe gestutzt werden, drückt er doch gerne mal ein Auge zu.



Stolz ist er über die schwarz-gelbe Fahne, die am Mast seines Gartens weht – die vom Fußballverein Borussia Dortmund. Verärgert ist er hingegen darüber, wenn ehemalige Gartenbesitzer sich aus dem Staub machen und ihre Parzellen verwildern lassen. Aktuell haben acht Gärten keine Besitzer mehr. Aus gepflegten Blumenbeeten werden zugewucherte Wiesen. Nur die zurückgelassenen Gartenzwerge erinnern an eine bessere Zeit.

Gartenanlage wird zum Wallfahrtsort

Es sind vor allem ältere Menschen, die einen Garten in der "Morgenröte" haben. 74 Jahre ist das Durchschnittsalter – junge Familien müssen her, damit die Kolonie überhaupt eine Zukunft hat. Dafür öffnet sich die Gartengemeinschaft auch Flüchtlingen gegenüber. Drei syrische Familien haben seit kurzem einen Garten hier – da treffen Kulturen aufeinander. Während des Ramadan glichen die Gärten einem Wallfahrtsort, lautstark beteten die Flüchtlingsfamilien.



"Nebenan haben sich dann andere Gartenbesitzer belästigt gefühlt", erklärt Tilo Fleischer, "die haben sich dann bei mir beschwert. Ich muss jetzt einen Konsens zwischen beiden Parteien finden." Ein erster Schritt: Ein befreundeter Syrer soll künftig als Dolmetscher aushelfen und die deutsche Disziplin und Gründlichkeit vermitteln.

Raus aus der Platte – rein ins Beet

Während in den meisten Gärten gerade eine Blütenpracht zu bestaunen ist, sieht es bei Familie Riewoldt noch nicht so idyllisch aus. Kniehoch stand hier vor kurzem noch das Gras, innerhalb von zwei Wochen haben sie an Rasen und Unkraut alles rausgerissen – ein Neuanfang im ehemals völlig verwilderten Garten.



Aber die Mühe lohnt sich, weiß Nachbar Lutz Zaworah von schräg gegenüber. Auch bei ihm floss jede Menge Schweiß, aber wenn er Sohn Fynn durch den Garten hüpfen sieht, stimmt es ihn glücklich: "Zu Hause wissen wir nicht wohin mit dem Kleinen und hier kann er Obst und Gemüse kennenlernen – und er packt sogar schon mit an."

Jeder Macht sein Ding

Neue Gartenbesitzer verändern die Kolonie – leider nicht immer zum Guten. Das beobachtet Rüdiger Jentsch, der seit 30 Jahren einen Garten in der Anlage hat. "Wenn früher ein Zettel hing, dass wir zum Arbeitseinsatz aufrufen, da hatten wir gar nicht so viele Schippen und Haken, wie Leute da waren." Heute werden die Gartenbesitzer zum gemeinschaftlichen Arbeitseinsatz per Vereinssatzung gezwungen – zu sechs Stunden im Jahr. Mehr nicht. Den schwarzen Peter will aber auch Rüdiger Jentsch nicht an die Wand malen, zeigte sich doch bei der Feier zum 70. Geburtstag, dass die Gartengemeinschaft zusammenhält und gern zusammen feiert. Rüdiger Jentsch ist einer der Nutzer der Gartensparte. Er hat für seinen Enkel ein eigenes Baumhaus gebaut. Bildrechte: MDR/Felix Träder

Die abwechslungsreiche Geschichte der Wittenberger Gartensparte soll nicht zu Ende gehen. Deshalb will sich die "Morgenröte" einen Internetauftritt zulegen, um Interessenten von sich zu begeistern. Damit in zehn Jahren auch noch der 80. Geburtstag groß gefeiert werden kann.

