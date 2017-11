Wie jede hierarchisch strukturierte Organisation neigt auch die evangelische Kirche dazu, fatalistische Witze zu reißen über das eigene Tun. So erzählte mir vor einem Jahr ein hochrangiger evangelischer Kirchenvertreter, dass unter den Christen in Mitteldeutschland eine gewisse Befürchtung umginge, mit Blick auf das Jüngste Gericht. Zwar erwarten die Christen seit über zweitausend Jahren die Wiederkehr des Heiland, aber es wäre ja blöd, wenn nun gerade 2017 das Ende der Welt hereinbräche, wo man doch so aufwändig das Lutherjubiläum vorbereitet habe. Der Herr scheint dieses Engagement seiner Schäfchen sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen zu haben, denn die Apokalypse ist ausgeblieben.

Als 2008 die Reformationsdekade ausgerufen wurde, hatten auch innerhalb der evangelischen Kirche wohl nur wenige Menschen eine konkrete Vorstellung von dem, was sich da entwickeln sollte. Von einer Bewegung war die Rede, vom Geist einer neuen Reformation, welcher Kopf und Glieder der Kirchen ergreifen solle, um schließlich zu einem evangelischen Aufbruch zu führen. Doch im Jahr 2017 muss man wohl die Feststellung machen, dass derzeit der Papst in Rom scheinbar mehr Aufbruchsstimmung vermittelt, als seine evangelischen Schwestern und Brüder. Allerdings ist der Modernisierungsstau in der katholischen Kirche auch um einiges größer als in den evangelischen Kirchen, so dass es schon allein deshalb für den Papst leichter sein dürfte, Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Als die evangelische Kirche die Reformationsdekade einläutete, hatte sich gerade ein anderer Reformator auf den Weg gemacht, die Verhältnisse zu ändern: Steve Jobs, der visionäre Apple-Gründer. Er brauchte allerdings keine 95 Thesen für seine Zukunftsversion, sondern ein neuartiges Telefon – mit dem Versprechen verknüpft, dass sich in Zukunft niemand mehr langweilen müsse.

Natürlich ist inzwischen auch die Bibel auf solchen Geräten namens Smartphone lesbar, Gottesdienste sind jeder Zeit abrufbar und kirchlicher Segen lässt sich per Handy verbreiten. Daran war 2008 allerdings eben so wenig zu denken wie an die Finanzkrise und die auf sie folgenden globalen Verwerfungen. Die Evangelischen haben tapfer angekämpft gegen die Schlagzeilen von der Euro-Krise bis zum Brexit, von der Flüchtlingspolitik bis zu den Twittersalven des US-Präsidenten. Die politischen Diskussionen haben auch vor der Kirchentüren nicht Halt gemacht.

Zugleich hat die evangelische Kirche zurück geschaut auf die letzten Jahrhunderte, hat die Person Luther durchleuchtet und dabei auch die zahlreichen dunklen Seiten des Reformators nicht ausgespart. Der Staat, espektive der Steuerzahler, hat sich ebenfalls nicht lumpen lassen und 150 Millionen Euro investiert, unter anderem in die Sanierung der Lutherstädten sowie den Bau neuer Museen, wovon vor allem Sachsen-Anhalt profitiert hat. Eine finanzielle Anstrengung, die wohl als Jahrhundertinvestition gelten darf.

Und dennoch. Diese beiden Worte des Zweifels schweben schon seit geraumer Zeit über der Reformationsdekade und das nicht nur in den sogenannten kirchenfernen Schichten. Offenbar wurde dies auf den mitteldeutschen Marktplätzen, als zu den Kirchentagen so manche Veranstaltung an deutlichem Publikumsmangel litt. Und auch zum großen Schlussgottesdienst auf den in Wittenberger Elbwiesen blieb der erwartete Ansturm aus.

Dabei hatte es bereits im Vorfeld erhebliche Kritik gegeben. Insbesondere ostdeutsche Kirchenvertreter befürchteten, dass die Planungen zum fünfhundertsten Jahrestag der Reformation doch ein wenig zu groß geraten seien. Wittenberg ist nicht Rom, aber Wittenberg ist eben auch nicht Stuttgart oder Hamburg. Dabei geht es nicht nur um die Größe der Stadt, sondern auch um die Anzahl der Christen, die dort anzutreffen sind.