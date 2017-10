Im Sturm entlaufen Wo ist Känguru Robert?

"Das war ein Bennett-Känguru, zwei Jahre alt", erzählt Sylvia Milas MDR SACHSEN-ANHALT. Robert heißt es. Robert genießt nun offenbar in vollen Zügen seine neu gewonnene Freiheit: "Der läuft jetzt in der Nachbarschaft rum", meint seine Besitzerin. An die kleine Ortschaft Luko grenzen mehrere Wälder, in denen sich das Tier verirren könnte. Sylvia Milas bleibt trotzdem entspannt: Sie könne sich nicht vorstellen, dass Robert direkt in den Wald geht.