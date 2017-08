Die Zukunft der Margarine-Fabrik in Pratau bei Wittenberg steht auch weiter auf der Kippe. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hieß es bei einer Betriebsversammlung am Dienstag, dass der Standort erhalten bleiben soll. Der Mutterkonzern Unilever plant demnach aber weiterhin, die Margarine-Sparte abzustoßen. Über konkrete Verkaufspläne ist derzeit allerdings nichts bekannt.

In dem Werk in Pratau arbeiten knapp 200 Mitarbeiter. Sie produzieren jährlich 150.000 Tonnen Margarine, darunter Marken wie Rama, Flora und Becel. Die Mitarbeiter zeigten sich nach der Betriebsversammlung überrascht und entsetzt. Für sie ist es unverständlich, warum die Zukunft des Traditionsbetriebs mit seiner hochmodernen Fabrik ungewiss ist. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat derweil vorerst vorsichtige Entwarnung gegeben. Der CDU-Politiker sagte der Mitteldeutschen Zeitung , er habe von einem Unilever-Finanzvorstand die Zusage, dass das Werk als solches aktuell nicht zur Diskussion stehe.

In der Fabrik wird seit 1903 Margarine produziert. Damals war das Werk von Emil Krüger gegründet worden, 1930 ging es in den Besitz des niederländisch-britischen Lebensmittelkonzerns Unilever über. Heute macht Unilever allein mit der Margarine einen Jahresumsatz von rund zwei Milliarden Euro. Hintergrund eines möglichen Verkaufs sind Einsparungen, die Unilever in allen deutschen Werken plant. Der Konzern will rentabler werden und alle weniger gewinnträchtigen Bereiche abstoßen.