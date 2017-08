Dessau-Roßlau Zweifache Brandstiftung in Wohnhaus

Feuerwehr und Polizei mussten am Samstag zweimal zum selben Wohnhaus in Dessau-Roßlau ausrücken. In beiden Fällen brannte es im Keller des Mehrfamilienhauses. Beim ersten Einsatz gegen 17 Uhr brannten ein älterer Kinderwagen, Kinderspielzeug und Arbeitsgeräte. Im Treppenhaus stand schwarzer Rauch. Die Bewohner wurden daher angewiesen, in ihren Wohnungen zu bleiben und die Türen zum Treppenhaus nicht zu öffnen. Die Feuerwehr löschte den Brand im Keller und lüftete die Räume.