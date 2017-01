Mordprozess Dessau Mutter des Angeklagten prozessunfähig

Schneller als gedacht hat der zwölfte Prozesstag am Dienstag ein Ende gefunden. Die Angeklagte weigert sich weitere Fragen des Gerichts zum Tatabend und zum Ablauf zu beantworten. Auch dazu, was sich nach der Tat bis zur Inhaftierung abgespielt hat, möchte sich die 21-Jährige derzeit nicht äußern. Begründet hat sie ihr plötzliches Schweigen nicht. Die vorsitzende Richterin Schmidt bot an, dass die Angeklagte jederzeit weitere Angaben zum Tatgeschehen machen könnte.

Der Prozess wird in der kommenden Woche am 30. Januar fortgesetzt. Da sollte eigentlich die Mutter des Angeklagten – eine hochrangige Polizeibeamtin in Dessau – als Zeugin befragt werden. Daraus wird aber vorerst nichts. Die Frau ist laut einer ärztlichen Bescheinigung krank und prozessunfähig, teilte die Richterin Schmidt am Dienstag mit. Die Anwälte, die die Eltern der getöteten Chinesin vor Gericht vertreten, meldeten Zweifel an. Sie fordern, dass ein Amtsarzt den Gesundheitszustand der Frau überprüft. Diesen Vorschlag will das Gericht nun beraten.