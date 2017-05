Wenn es heiß wird in den Büros, Einkaufszentren und Schulen im Land, wenn das Eisschlecken in der Pause nur noch ein wenig Abkühlung bringt, dann beginnt die schönste Zeit des Jahres. Lange haben wir darauf gewartet, nun ist es endlich so weit. Nach und nach öffnen die Freibäder im Land und machen so den Frühsommer noch schöner. Am Donnerstag werden Temperaturen bis zu 30 Grad erwartet – genau richtig für einen Sprung ins Wasser. Bildrechte: dpa

Baden unter Weinbergen: Das Freibad Freyburg. Bildrechte: MDR/Theo Lies Wer im Süden des Landes baden möchte, hat die Qual der Wahl: Die Badesaison hat in vielen Orten schon vor einigen Tagen oder gar Wochen begonnen. Das Strandbad Hasse in Roßbach hat schon seit dem 1. Mai geöffnet. Ebenfalls schon offen sind das frisch gestrichene Stadtbad in Sangerhausen und das Waldbad Leuna, das direkt an der Saale hinter hohen Bäumen versteckt liegt.

Das Freizeit- und Erlebnisbad Bad Lauchstädt hat sogar einen Strömungskanal, in dem geübte Schwimmer Meter um Meter kraulen können. Das Freibad Freyburg bietet mit der Aussicht auf die Neuenburg und die Weinberge an der Unstrut eine großartige Kulisse. In Halle öffnen am Donnerstag, dem 18. Mai, das Nordbad und die Saline.

Gehört zum Freibad-Besuch einfach dazu, auch wenn sie schwer im Magen liegen: Pommes. Bildrechte: Colourbox.de Wer es natürlich mag, kann endlich seinen Nachmittage in der Sonne am Barleber oder Neustädter See verbringen: hier sind die Strände bereits geöffnet. Wer lieber seine Bahnen in einem Becken zieht, hat keine große Auswahl: Nur das Erich-Rademacher-Bad ist schon in Betrieb.



In den übrigen Magdeburger Bädern wird noch gewerkelt. Im Carl-Miller-Bad wird noch das Becken saniert und der Malerpinsel geschwungen – es öffnet voraussichtlich am 1. Juni. Etwas früher ist das Freibad Süd dran: Am 20. Mai soll hier wieder gebadet werden können. Noch allerdings laufen Umbauarbeiten. Alte Umkleidekabinen werden abgerissen und durch neue Einzelumkleiden ersetzt, auch ein neuer Kiosk wird gebaut.

Im Norden erreicht die Wassertemperatur sogar 28 Grad. Die herrschen allerdings nur im Beetzendorfer Stölpenbad, denn dort heizt eine nahe gelegene Biogasanlage das Schwimmbecken.

In den natürlichen Seen im Land ist das Wasser nur halb so warm: 14 Grad herrschen im größten natürlichen See im Land, dem Arendsee. Dort hat die offizielle Badesaison bereits begonnen und erste Unerschrockene trauen sich bereits ins Wasser. Kleine Geheimtipps sind der Kamernsche See und der Schönfelder See im Elb-Havel-Winkel: Hier locken weiße Sandstrände und lauschige Liegewiesen. Wer es etwas natürlicher als im Freibad mag, findet in Sachsen-Anhalt viele Badeseen, wie den Arendsee. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Noch etwas gedulden müssen sich die Salzwedeler: Im dortigen Freibad hatte ein Blitzschlag zu technischen Problemen geführt, die noch behoben werden. Die Saison beginnt dann am 27. Mai – dann startet auch das Waldbad Dähre in den Betrieb.

Bei Köthen lockt der Edderitzer See: Ein kleines Paradies zum Baden und Tauchen. Denn der See ist bis zu 40 Meter tief, aber glasklar. Außerdem ist er weniger stark besucht als andere Seen, obwohl es dort auch noch einen 400 Meter langen Sandstrand, Beachvolleyball-Felder und ein kleines Eiscafé gibt. Ebenfalls einen Abstecher wert sind der Bergwitzsee bei Kemberg, bei dem Freizeitkapitäne auch Ruderboote und Kanus ausleihen können, sowie der Sollnitzer See bei Dessau und der Goitzschesee bei Bitterfeld.

Sonnenbrandgefahr: Im Freibad die Sonnencreme nicht vergessen Bildrechte: Colourbox.de Auch einige Freibäder haben bereits geöffnet. Das Flämingbad Coswig ist ein Naturbad, das zwischen alten Bäumen im Wald liegt. Es ist täglich zwischen 14 und 20 Uhr geöffnet; hier können auch Tretboote und Strandkörbe geliehen werden. Auch das Erlebnisbad Roßlau und das Strandbad-Sandersdorf haben die Saison bereits eingeläutet. In Glauzig, Zahne, Zörbig und Priesteritz müssen Wasserraten hingegen noch warten: Freibäder dort öffnen erst im Juni.

