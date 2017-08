Trotz Androhung von Klage Halle lehnt Diesel-Fahrverbot ab

Das Umweltministerium hatte eine Studie in Auftrag gegeben, wie die Schadstoffbelastungen in Halle insbesondere im Bereich der Paracelsusstraße verringert werden kann. Diese werden nun von der Stadt ausgewertet, Umweltdezernent Uwe Stäglin sagte MDR-SACHSEN-ANHALT: "Aus unserer Sicht ist wichtig, dass die Maßnahme in der Paracelusstraße nicht dazu führen darf, dass das Problem Luftreinhaltung und Lärm nicht nur einfach an eine Stelle B in Halle verlagert wird, sondern dass wir eine Lösung finden, die effektiv hilft, die Grenzwerte einzuhalten."