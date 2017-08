Beim Diesel-Gipfel in Berlin haben die Autohersteller die Nachrüstung von mehr als fünf Millionen PKW zugesagt. Das teilte ihr Branchenverband am Mittwoch mit. Für viele Menschen in Sachsen-Anhalt ist das nur nachvollziehbar. "Für uns ist es natürlich wichtig, dass es saubere Luft in der Stadt gibt", sagt Albrecht Wittersberg, der mit seiner Tochter und seiner kleinen Enkelin in Halle spazieren geht. "Dieselfreie Zonen wären schon denkbar in Zukunft", ist sich seine Tochter Anna sogar sicher. "Ich wohne in Lettin", ergänzt ihr Vater. "Wenn man in die Stadt kommt, merkt man schon den Unterschied", sagt er.