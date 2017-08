Abgas-Skandal Was sich Sachsen-Anhalt vom Diesel-Gipfel erhofft

Der Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums, Jürgen Ude, betonte bei MDR SACHSEN-ANHALT, dass die Gespräche in Berlin für Sachsen-Anhalt mit 23.000 Beschäftigten in der Autozuliefererindustrie wichtig seien. Er erwarte unter anderem Antworten darauf, wie künftig mit den Themen Antriebe und Umbau umgegangen werde. Das gehe nur mit Forschung und Innovationen, beispielsweise im Hinblick auf die Elektromobilität. Trotz des Wandels sieht Ude keine Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt in Gefahr.

Ausbaufähig: Auf mehr als 1.000 Dieselfahrzeuge kommt in Sachsen-Anhalt bislang nur ein Elektroauto. Bildrechte: dpa

Elektroautos sind in Sachsen-Anhalt noch eine Seltenheit. Nur 310 dieser Fahrzeuge sind in Sachsen-Anhalt gemeldet. Damit kommen über 1.000 Dieselfahrzeuge auf ein Elektroauto.



Trotzdem sieht das Land in den weniger schädlichen Elektromotoren eine Chance für die Zukunft. Es werde sich in den kommenden Monaten und Jahren verstärkt mit dem Strukturwandel in der Autoindustrie befassen, erklärte Jürgen Ude. So gebe es Pläne für ein gemeinsames Forschungszentrum mit der Universität Magdeburg, in dem beispielsweise Elektromotoren getestet werden sollen.