Die Investition in ein Netz mit einer maximalen Geschwindigkeit von 100 Mbit pro Sekunde sei Verschwendung von Geldern, so Brohm. Der Bürgermeister setzt auf Glasfaserkabel. "Wer ländliche Räume nach vorn bringen will, investiert in die sogenannte FTTH-Architektur, also in Glasfaserkabel bis in die Häuser der Kunden. Damit können derzeit Daten in einem Volumen von einem Gigabit pro Sekunde übertragen werden", so Brohm. Man dürfe Bürgern nicht vorgaukeln, dass etwas passiere, sie dann aber mit einer veralteten Technologie abspeisen.