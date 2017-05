Starkregen und schwere Gewitter haben in Teilen des Landes für erhebliche Probleme gesorgt, allen voran im Süden. Ein Sprecher der Rettungsleitstelle Burgenlandkreis sagte MDR SACHSEN-ANHALT, am frühen Abend sei die Lage hochdramatisch gewesen. Vor allem in der Region um Bad Bibra, Nebra und Laucha habe es Starkregen gegeben.

In Gleina zeigen sich am Abend überflutete Straßen nach heftigen Regengüssen. Bildrechte: MDR/Marie Luise Luther Viele Keller seien vollgelaufen, Straßen seien ebenfalls voller Wasser oder verdreckt. Über Verletzte sei derzeit nichts bekannt. Auch auf den Autobahnen bereite das Wetter Probleme. Die A38 sei zeitweise zwischen Berga und Schafstädt wegen Überflutung und mehrerer Unfälle gesperrt gewesen. Eine MDR-Reporterin berichtete zudem über Aquaplaninggefahr und Hagel auf der A14 zwischen Plötzkau und Löbejün.



In Gleina (Burgenlandkreis) stehen Straßen unter Wasser. Wie Anwohner in Gleina MDR SACHSEN-ANHALT sagten, drang Wasser auch in Häuser und Keller ein.



Auch im Harz gab es nach Angaben der Polizeidirektion Nord stellenweise Überflutungen, im Süden des Salzlandkreises sind laut Rettungsleitstelle Feuerwehren wegen vollgelaufener Keller ausgerückt.

Bis in die Nacht mit Unwettern zu rechnen

Bis in die Nacht zu Sonnabend kann es weiter örtlich teils schwere Gewitter mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen in Sachsen-Anhalt geben. Das teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitag mit.

So betrifft eine amtliche Unwetterwarnung ganz Sachsen-Anhalt von der Altmark bis hinunter in den Süden des Landes. Vom Wetterdienst heißt es, es bestehe die Gefahr des Auftretens von schweren und – insbesondere im Burgenlandkreis, Saalekreis und Mansfeld-Südharz – extremen Gewittern. Später könne es noch zu starken Gewittern mit Starkregen, kleinkörnigen Hagel und Sturmböen kommen.

Grund ist eine Kaltfront, die sich im Tagesverlauf genähert hat und dadurch für heftige Schauer und Gewitter sorgt. Erst in der 2. Nachthälfte würde die Unwettergefahr allmählich sinken.