Polizeieinsätze mit nur einem Beamten dürfen nach Einschätzung der Gewerkschaft der Polizei nicht zur Normalität werden. Landeschef Uwe Petermann sagte dem MDR, er habe für solche Einsätze kein Verständnis. Die Polizei habe es häufig mit gewaltbereiten oder alkoholisierten Personen zu tun. Dabei müssten sich die Kollegen vor allem gegenseitig sichern und das Umfeld beobachten. Bei Unfallaufnahmen sei zudem niemand da, der den Verkehr an der Unfallstelle vorbeileiten und Zeugen befragen könne. Es bestehe die Gefahr, dass die Unfallaufnahme nicht vollständig und nicht rechtssicher erledigt werde. Im Extremfall stehe vor Gericht dann Aussage gegen Aussage. Petermann vermutet als Ursache für die Allein-Einsätze die Personalnot bei der Landespolizei.

In einer Mitteilung an den MDR heißt es, grundsätzlich würden bei der Autobahnpolizei auf der A2 Doppelstreifen für den Einsatz im Funkstreifenwagen vorgeplant. "Aufgrund kurzfristiger, krankheitsbedingter Engpässe kann es im Einzelfall dazu kommen, dass Funkstreifenwagen im Einzelbesatz ihren Streifendienst versehen." In diesen Ausnahmefällen kämen sie allerdings ausschließlich bei Sachverhalten zum Einsatz, bei denen dies vor dem Hintergrund der Eigensicherung und juristischen Belastbarkeit vertretbar sei.