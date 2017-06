Die Fußfessel ist ein kleines Gerät, das mit einem Band meistens unter der Hose am Knöchel getragen wird. Sie enthält einen GPS-Sender, mit dem der Aufenthaltsort der überwachten Person an die zentralen Überwachungsstelle im hessischen Bad Vilbel übermittelt werden. Das Gerät hat einen Akku, der etwa 24 Stunden hält und regelmäßig geladen werden muss. Es wird mit einem Band befestigt, das zum Abnehmen des Geräts zerstört werden muss.

Brisant ist aber, dass er sich eine Wohnung direkt gegenüber einer Kindertagesstätte in Quedlinburg hat. Im Strafgesetzbuch ist eigentlich auch geregelt, dass Straftäter nicht an Orten aufhalten oder mit Gruppen verkehren dürfen, "die Gelegenheit oder Anreiz zu weiteren Straftaten bieten können." Wie das Justizministerium MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, habe der Verurteilte diese Weisung nicht. Nachdem er aus der Haft entlassen worden sei, habe er sich seinen Wohnort aussuchen können und sich für Quedlinburg entschieden. Der Wohnort in Kita-Nähe sei aus Mangel an Alternativen die einzige Möglichkeit gewesen.