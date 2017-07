Der Tourismus in Sachsen-Anhalt ist und bleibt ein aufstrebender Wirtschaftszweig. Seit 1993 – so weit reichen die Daten des Statistischen Landesamts zurück – haben sich die Übernachtungszahlen landesweit mehr als verdoppelt. So wurden im vergangenen Jahr genau 7.791.717 Übernachtungen in touristischen Betrieben in Sachsen-Anhalt gezählt. 1993 waren es noch etwa 4,4 Millionen weniger.