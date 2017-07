Neues Abitur Bessere Noten, mehr Durchfaller

Die Abiturienten in Sachsen-Anhalt haben den besten Notendurchschnitt seit zwölf Jahren erzielt. Der Landesdurchschnitt lag bei einer Abschlussnote von 2,3 – das entspricht einem "gut". Im Schuljahr 2015/2016 lag der Wert noch bei 2,38.

5.200 Schüler bestanden 2017 in Sachsen-Anhalt ihre Hochschulreife. Allerdings schafften auch knapp 250 Schüler ihr Abitur nicht. Das entspricht 4,8 Prozent und damit etwas mehr als im vergangenen Jahr mit 3,9 Prozent.

Für das Abitur 2016/2017 galten neue Bedingungen: So konnten die Schülerinnen und Schüler erstmals aussuchen, in welchen Fächern sie ihre schriftlichen Abschlussprüfungen schreiben wollten. Allerdings mussten zwei von drei gewählten Fächern Mathe, Deutsch oder eine Fremdsprache sein. Zudem konnten sie für die Berechnung ihrer Abschlussnote acht Halbjahresergebnisse aus den zwei Kursjahren streichen lassen.

Früher fielen Schüler automatisch durch, wenn sie in einem Fach null Punkte hatten. In diesem Jahr konnten sie ein solches Fach mit einem Fach ausgleichen, in dem sie mindestens sieben Punkte erreicht hatten.