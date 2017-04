Arbeitsunfälle in Sachsen-Anhalt Vom Strohballen erschlagen in Dahlen

Drei Arbeitsunfälle an einem Wochenende: In Osterweddingen ist ein Mann in einen Abfallcontainer gestürzt, in Dahlen in der Altmark ist ein Arbeiter von einem Strohballen erschlagen worden. In Nachterstedt kam es zu einer Explosion in einem Aluminiumwerk. Hier wurde niemand verletzt. In allen Fällen ermittelt die Gewerbeaufsicht.