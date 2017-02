Nach anhaltendem Tauwetter und starken Niederschlägen gibt es in Sachsen-Anhalt erste kleinere Hochwasser. Insbesondere im Harz sind Flüsse und Bäche über die Ufer getreten. An einigen Orten sind Auen und Spazierwege überschwemmt. Schäden soll es nach bisherigen Informationen jedoch nicht geben. Die Pegel würden bereits sinken. Im Vorharz schürt das Tauwetter trotzdem die Angst vor Hochwasser. Aus diesem Grund habe der Gaterslegener Ortsbürgermeister, Mario Lange, die Pegel genau im Blick. Laut ihm besteht des Problem jedoch nicht nur bei Tauwetter, sondern das ganze Jahr über.

Nicht nur in den höheren Lagen, auch im Flachland steigen derzeit die Pegel der Flüsse. In Dessau-Roßlau gilt, bei einem Pegelstand der Mulde von 3,15 Meter am Leopoldshafen, die Alarmstufe I. Aufgrund des anhaltenden Tauwetters sei nach Angaben der Stadt mit einem weiteren rasanten Anstieg der Mulde zu rechnen. In Dessau-Roßlau geht man davon aus, bereits am Freitag die Alarmstufe II für die Mulde auszurufen.